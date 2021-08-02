РИАМО - 2 авг. В России впервые проводят сельхозмикроперепись, она совпадает с переписью малого бизнеса и Всероссийский переписью населения, заявил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

В России сельхозпродукцию выращивают более 20 млн человек, объем производства сельхозпродукции составляет более 6 трлн рублей, уточнил Малков.

«Это очень масштабное мероприятие. <...> Для Росстата идет очень необычный, непростой год. Совпало сразу три переписи. Весной была перепись малого бизнеса, сейчас началась сельзозперепись. В октябре пройдет Всероссийская перепись населения. Последний раз так было 100 лет назад в 1920 году», - сказал Малков.

Он отметил, что начавшаяся перепись позволит ответить на основные вопросы. Она уточнит все посевные площади и поголовье скота.

«Обычная сельхозперепись у нас проходила раз в 10 лет. Последняя была 5 лет назад. Сегодня этого шага недостаточно. Чтобы обеспечить более точную господдержку, <...> обследование нужно проводить гораздо чаще, хотя бы раз в 5 лет. Поэтому мы проводим микроперепись», - заключил Малков.

Он отметил, что отличием от традиционной переписи является сокращенное количество вопросов. Перепись будет проходит с 1 по 30 августа и охватит все сельхозорганизации (их чуть меньше 42 тыс.), фермерские хозяйства и ИП (их более 144 тыс.), переписчики пойдут и в личные подсобные хозяйства (их 16,5 млн) и некоммерческие товарищества, где будут опрошены только председатели. Непосредственно к садоводам, дачникам переписчик не пойдет.

«Задействованы более 34 тыс. переписчиков, их форма - зеленая накидка, кепка с логотипом переписи, защитная маска, электронный планшет», - сказал Малков.

Результаты микропереписи будут объявлены уже в ноябре.