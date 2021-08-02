РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. В парке «Малаховское озеро» Люберец могут появиться дополнительные видеокамеры для защиты от вандалов, сообщила в понедельник на оперативном совещании первый заместитель главы администрации округа Ирина Назарьева.

Замглавы администрации Люберец Михаил Криворучко отчитался о работе парков за неделю. Он отметил, что было устранено граффити в парке «Малаховское озеро» и предупредил, что за вандализм можно понести и уголовное наказание. Криворучко также добавил, что угол съемки видеокамер не зафиксировал злоумышленников.

«Необходимо заявить в полицию, а количество видеокамер в парке необходимо увеличить», - сказала Назарьева.

Криворучко отметил, что также за неделю проводился ремонт топиарных фигур в парке Сказок и очистка береговой линии в парке «Наташинские пруды». Также за неделю поступило 15 обращений, все закрыты.

«На минувшей неделе прошло 17 мероприятий, на этой неделе также запланировано проведение в парках 17 мероприятий. Они пройдут с соблюдением мер безопасности», - заключил Криворучко.