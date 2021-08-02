РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 авг. В подмосковном Щелкове отремонтируют асфальтобетонное покрытие на территории шести медучреждений, работы будут проводиться по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщается на сайте администрации городского округа.

Работы пройдут в медучреждениях по адресам: ул. Новая фабрика, 8, Щелковская станция переливания крови; ул. Новая фабрика, 10, Щелковский кожно-венерологический диспансер; ул. Трудовая, 2, Щелковский психоневрологический диспансер; ул. Советская, 4, станция скорой помощи; ул. Краснознаменская, 8, Московский областной клинический наркологический диспансер; Огуднево, ул. Школьная, 2, отделение Щелковского психоневрологического диспансера.

Ремонт повысит комфортное передвижение жителей, которые ежедневно обращаются за помощью в больницы, поликлиники и другие медицинские организации. Работы начнутся в августе и завершатся осенью.