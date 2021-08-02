РИАМО - 2 авг. С начала текущего года более 1 тыс. московских семей улучшили свои жилищные условия благодаря городу - получили льготное жилье или соответствующие выплаты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что очередь на улучшение жилищных условий в городе ежегодно сокращается примерно на 10%. Так, за последние 10 лет она уменьшилась в 2,7 раза.
В текущем году власти Москвы выделят 9 млрд рублей на предоставление социальных выплат жителям, стоящим в очереди на жилье.
«Из 1114 семей, которым город улучшил жилищные условия в 2021 году, 743 семьи получили квартиры по договорам социального найма, мены или купли-продажи, а 371 семья — денежные выплаты на сумму 2,12 млрд рублей. Из них 1,54 млрд рублей предоставлено 173 многодетным семьям, состоящим на жилищном учете», — отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
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