РИАМО - 2 авг. С начала текущего года более 1 тыс. московских семей улучшили свои жилищные условия благодаря городу - получили льготное жилье или соответствующие выплаты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что очередь на улучшение жилищных условий в городе ежегодно сокращается примерно на 10%. Так, за последние 10 лет она уменьшилась в 2,7 раза.

«По состоянию на начало 2010 года в этом списке состояли 136,7 тыс. семей, а к началу 2015 года — уже 76,7 тыс. Сейчас на учете находятся менее 47 тыс. семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За шесть месяцев 2021 года квартиры или соответствующие выплаты от города получили 1114 семей», — сказал Ефимов.

В текущем году власти Москвы выделят 9 млрд рублей на предоставление социальных выплат жителям, стоящим в очереди на жилье.

«Из 1114 семей, которым город улучшил жилищные условия в 2021 году, 743 семьи получили квартиры по договорам социального найма, мены или купли-продажи, а 371 семья — денежные выплаты на сумму 2,12 млрд рублей. Из них 1,54 млрд рублей предоставлено 173 многодетным семьям, состоящим на жилищном учете», — отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.​