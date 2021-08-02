РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Сотрудники ГИБДД напомнили посетителям АЗС Подольска о важности соблюдения правил дорожного движения (ПДД) и об ответственности за управление автомобилем в пьяном виде, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда «Трезвый водитель», а также с целью профилактики дорожной аварийности автоинспекторы округа провели информационно-профилактическую работу с работниками и клиентами автозаправочных станций.

Дорожные полицейские рассказали посетителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и об административной ответственности, к которой могут быть привлечены недисциплинированные водители, нарушающие требования дорожных правил.