РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 авг. В настоящий момент в подмосковной Балашихе в замещающих семьях проживает 690 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Подмосковье свыше 15,2 тыс. детей воспитываются в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.

По словам зампредседателя правительства региона - министра социального развития Подмосковья Ирины Каклюгиной, устройство детей-сирот в замещающие семьи является для них приоритетной работой.

«В Подмосковье будущие приемные родители могут получить бесплатную консультацию у специалистов органов опеки и служб сопровождения замещающих семей, а также воспользоваться мобильным приложением «Усыновление в Московской области», – подчеркнула Каклюгина.