РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. Глава Подольска Николай Пестов поздравил коллектив лагеря «Мечта» с днем рождения учреждения.

Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» яркими и веселыми мероприятиями встретил свой 43-й день рождения. Пестов сердечно поблагодарил ветеранов ОКБ «Гидропресс», построивших и с любовью развивавших этот пионерский лагерь, а затем – базу отдыха, всех, кто своим трудом и чистой душой сохранил и приумножил лучшие традиции за стремительно пролетевшие после передачи этого учреждения в муниципальную собственность почти четверть века.

«Поздравляю дружный коллектив «Мечты», возглавляемый Алексеем Бекетовым, задорных отрядных вожатых и ныне отдыхающих здесь юных подольчан с нашим общим праздником», - написал на своей странице в соцсети Instagram Пестов.