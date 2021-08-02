РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 авг. В рамках подготовки к новому учебному году в школах и детских садах городского округа Щелково проводятся ремонтные работы, сообщается на сайте администрации городского округа.

В школе №16 на улице Парковая в спортивном зале начался ремонт напольного покрытия, а также покраска потолка и стен, проходит ремонт гардероба, уже отремонтировано аварийное крыльцо. Также идет ремонт и в школе №4, здесь на территории образовательного учреждения уложили новый асфальт. В школе №13 на улице Беляева ремонтируют пищеблок, здесь заменят трубы и пол, покрасят стены, а в обеденном зале уже стоят новые окна.

Ремонтные работы проводят и в дошкольных учреждениях. В детском саду №12 установили новый безопасный забор. В садике №5 прошел ремонт спальных комнат. В саду №59 на спортивной площадке уложено новое резиновое покрытие.