РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. С региональных дорог в подмосковных Люберцах за неделю вывезли более 210 кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин.

«За неделю, с 26 июля по 1 августа, региональные дороги Люберец убирали 63 рабочих и 52 единицы техники. Всего вывезли 211 кубометров мусора», - сказал Крупенин.

Также отчитался и замглавы администрации Люберец Николай Покацкий. Он отметил, что городские дороги убирали 82 рабочих и 35 единиц спецтехники. Всего за неделю вывезли 62 кубометров смета и 83 кубометров мусора. Также окосили 22,7 тысячи квадратных территории.

Покацкий уточнил, что рабочие также удалили 9 деревьев, опилили 18, 14 пней выкорчевали. На улицах Инициативная и Барыкина посеяли траву на площади 176 кв. м. Также отремонтировали на площади 513 кв. м тротуар на улице Митрофанова.