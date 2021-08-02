РИАМО - 2 авг. Проект станции «Суворовская» действующей Кольцевой линии метро сейчас находится в стадии корректировки, сообщает «Вечерняя Москва».

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что решение уже принято, и сейчас ведется корректировка проекта станции «Суворовская» Кольцевой ветки метро.

«Необходимо понять, как минимизировать влияние строительства на действующую Кольцевую линию», – отметил Бочкарев.

По его словам, у специалистов не возникает сомнений в реализации этого проекта. Бочкарев подчеркнул, что это технологически сложный объект.

«Его завершить можно только после окончания строительства Большого кольца», – рассказал Бочкарев.

Дополнительная станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровского радиуса.

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