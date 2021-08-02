РИАМО - 2 авг. Для развития Москвы лучше подойдет не генплан, а мастер-план, который представляет собой процесс обсуждения и осмысления, а не документ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Скорее всего, мы попробуем перевести генплан в режим постоянного обновляющегося мастер-плана. Потому что любой жесткий документ, который мы примем, не будет иметь никакого отношения к реальной жизни», — сказал Собянин в интервью РБК.

Он привел в пример развитие промзон. По словам Собянина, в столице насчитывается 17 тыс. га промзон, однако половина из них таковыми не являются.

«Лучше видеть стратегию, разработать мастер-план. Он, действительно, необходим. И нужно над ним работать. Но, опять же, это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся», - добавил Собянин.