РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 авг. В подмосковном Красногорске разыскивают 33-летнего Андрея Чеховского, местонахождение мужчины неизвестно с 21 июня, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал Чеховской Андрей Викторович, 33 года, деревня Тимошкино, городской округ Красногорск. С 21 июня 2021 года нет данных о его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Информацию о местонахождении Чеховского можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения 112.