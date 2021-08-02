РИАМО - 2 авг. Столица может и должна быть лучшим городом во всех отношениях, ключевые проекты развития города определены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я без всякой иронии считаю, что Москва может и должна быть лучшим городом во всех отношениях. И от этого не отступлюсь», — сказал Собянин в интервью РБК.

По его словам, ключевые проекты для развития мегаполиса были определены изначально. От них не собираются отступаться, несмотря ни на какие кризисы, отметил мэр. Речь идет об улучшении транспортной системы, сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, общественных пространств.

Собянин отметил, что внимание уделяется и комплексному обустройству районов и улиц, экономике, качественным рабочим местам, соцподдержке людей старшего поколения.