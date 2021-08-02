РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 авг. В подмосковном Подольске завершили ремонт в шести почтовых отделениях «Почты России», сообщил глава округа Николай Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

У сотрудниц отделения «Почты России» в доме №1/19 по улице Народной почти новоселье. Они возобновили работу после завершенного ремонта. Помещения приведены в соответствие с современными стандартами. Обновленный фасад, новые окна, внутренняя отделка – все радует глаз. Для удобства маломобильных граждан оборудован пандус, при входе установлена кнопка вызова персонала, обустроен тамбур с тактильными элементами.

Этот объект находится в муниципальной собственности, поэтому ремонтные работы проведены за счет средств бюджета округа, а «Почта России» оснастила отделение мебелью и оборудованием. В ближайшее время здесь установят систему электронной очереди и внедрят новые услуги.

Кроме того, завершен ремонт еще в пяти почтовых отделениях, расположенных по следующим адресам: микрорайон Климовск, улица Заводская, 4; деревня Федюково, улица Строителей, 1; поселок Быково, улица Центральная, 5; улица Свердлова, 35/20; Южный проезд, 7. «Почта России» завершает их оснащение оборудованием.

Мероприятия по изменению облика отделений почтовой связи проводятся в рамках региональной программы, инициированной губернатором Московской области.