РИАМО - 2 авг. С начала пандемии коронавируса 24 тыс. переболевших и вакцинированных москвичей совершили более 32 тыс. донаций. С их помощью было заготовлено 18 т плазмы крови с антителами коронавируса для лечения больных, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Использовать плазму с антителами к коронавирусу впервые начали именно в Москве, и теперь этот способ лечения пациентов широко применяется в других регионах России. Для горожан, которые выздоровели после коронавируса и хотят стать донорами плазмы с антителами к Covid-19, весной 2020 года открылась специальная горячая линия», - отметила заммэра.

Она подчеркнула, что операторы могут ответить на все вопросы по темам донорства и коронавируса. С апреля прошлого года специалисты обработали более 1 млн звонков.

Переливание плазмы с антителами к коронавирусу доказало свою эффективность и включено в соответствующие клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии.

Кровь для лечения инфицированных горожан могут сдать не только те, кто переболел коронавирусом, но и те, кто прошел полный курс вакцинации.

Исследование доказало, что введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме – уже на 7-ой день после трансфузии доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75%.

Кроме того, плазма тех, кто сделал прививки от коронавируса, на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших.

Сдать кровь для больных коронавирусом можно в восьми пунктах: Центр крови имени О.К. Гаврилова – ул. Бакинская, д. 31, Центр крови имени О.К. Гаврилова – ул. Поликарпова, дом 14, корп.2, НИИ СП имени Н.В. Склифосовского – Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12.

А еще в ГКБ №52 – ул. Пехотная, д. 3 корпус 1, ГКБ имени М.П. Кончаловского – Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 5, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева – ул. Ленская, д. 15, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова - ул. Саляма Адиля, д. 2/44 и в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова - Ленинский пр-т, д. 10, к. 1.

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2 АВГУСТА

- Еще 2821 пациент выздоровел после коронавируса в Москве. Всего в городе победили болезнь 1 366 386 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 508 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 596 больных. В Москве - 3 330.

- 24 тыс переболевших Covid‑19 москвичей сдали кровь для зараженных. С их помощью было заготовлено 18 т плазмы.

- Дефицит рабочих не повлиял на темпы строительства крупных объектов в Москве. Возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве оценили в 200 тыс. человек.

- Собянин назвал условие, по которому московские кафе могут вернуться к показателям 2019 г. Мэр подчеркнул, что бизнесу нужно давать возможность работать.

- Москва выбрала оптимальную модель ограничений для противостояния коронавирусу. Задача властей — сохранять баланс интересов и поддерживать хорошее самочувствие горожан.

- Собянин оценил возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве в 200 тыс человек. С дефицитом работников столкнулись сферы ЖКХ, услуг, торговли, строительства.

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.