РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский передал Красногорской подстанции скорой медицинской помощи два аппарата «Лукас» для сердечно-легочной реанимации, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В понедельник Спасский вместе с заместителем главы администрации Татьяной Квасниковой, начальником управления Эльвирой Кавалерской, депутатом Совета депутатов горокруга Романов Володиным посетил подстанцию скорой помощи.

«Сегодня глава округа нам передал два аппарата для компрессии грудной клетки «Лукас». При проведении сердечно-легочной реанимации для поддержания адекватного кровообращения пациента очень важно совершать компрессии с заданной частотой и глубиной. Эти аппараты позволяют делать все автоматизированно», - сказал заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит.

Он пояснил, что аппарат способен работать неограниченное время. Он освобождает руки медика и позволяет тому проводить другие необходимые для спасения жизни пациента манипуляции.

По словам врача, у сотрудников Красногорской скорой помощи уже есть опыт работы с подобной аппаратурой. Реанимационные автомобили оборудованы двумя такими приборами.

Врач анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Квернадзе пояснил, что при клинической смерти взрослого пациента сердечно-легочную реанимацию необходимо проводить на глубину 5 см с частотой 100-120 нажатий в минуту.

«Даже физически подготовленному человеку сложно это выполнять в течение длительного времени. Особенно если пациент тучный. Утомление наступает уже через 1 минуту. Около 3 недель назад мы с помощью аппарата «Лукас» проводили сердечно-легочную реанимацию мужчине в течение 2,5 часов. Пациента тогда удалось спасти», - сказал Квернадзе.

Нардит добавил, что аппарат готовится к использованию в три этапа, которые занимают несколько секунд. Управление интуитивно понятно.

«На данный момент мы выводим работу на 28 бригад. Из них две реанимационные, столько же педиатрических, четыре – врачебные, остальные – фельдшерские», - сказал руководитель подстанции.

По его словам, на подстанции, без учета поста в поселке Нахабино, работают 170 медиков.

Средняя нагрузка на бригаду - от 15 до 18 вызовов в сутки. С начала года скорая около 67 тысяч раз выезжала к пациентам, из них более 20,5 тыс. раз - по поводу ОРВИ, пневмонии или подтвержденного COVID-19.