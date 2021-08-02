РИАМО - 2 авг. Возведение второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершат после следующего года, сообщает «Вечерняя Москва».

«Он (вестибюль - ред.) будет введен после 2022 года. Пока речь идет только о проектировании дополнительного выхода со станции», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что решение о строительстве станции «Рижская» Большой кольцевой линии принималось до того, как было запланировано прохождение Московских центральных диаметров и высокоскоростной магистрали в этом районе.

«Москва непрерывно развивается, и такие новые факторы могут появляться, поэтому для ряда объектов мы закладываем технический потенциал, который можно дополнительно использовать при необходимости, как, например, строительство второго вестибюля «Рижской», – добавил Бочкарев.

Станция «Рижская» входит в северо-восточный участок БКЛ вместе со станциями «Сокольники» и «Марьина Роща». Станция «Рижская» будет связана пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, вокзалом и платформами МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Станция «Рижская» Большого кольца разгрузит восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий. С ее появлением улучшится транспортное обслуживание районов Мещанский и Марьина Роща, снизится интенсивность дорожного движения на северо-востоке столицы.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>