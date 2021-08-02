РИАМО - 2 авг. Возведение второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершат после следующего года, сообщает «Вечерняя Москва».
«Он (вестибюль - ред.) будет введен после 2022 года. Пока речь идет только о проектировании дополнительного выхода со станции», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что решение о строительстве станции «Рижская» Большой кольцевой линии принималось до того, как было запланировано прохождение Московских центральных диаметров и высокоскоростной магистрали в этом районе.
Станция «Рижская» входит в северо-восточный участок БКЛ вместе со станциями «Сокольники» и «Марьина Роща». Станция «Рижская» будет связана пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, вокзалом и платформами МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.
Станция «Рижская» Большого кольца разгрузит восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий. С ее появлением улучшится транспортное обслуживание районов Мещанский и Марьина Роща, снизится интенсивность дорожного движения на северо-востоке столицы.
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