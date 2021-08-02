РИАМО - 2 авг. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) приняла решение о реконструкции подстанции «Очаковво», расположенной на улице Рябиновой, сообщает пресс-служба Москомстройинвест.

Сейчас на четырех земельных участках площадью 16,32 га расположена электрическая подстанция 500 кВ «Очаково». Ее площадь – 5,5 тыс. «квадратов».

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, внесение изменений в правила землепользования и застройки позволит провести реконструкцию подстанции с увеличением ее суммарной поэтажной площади до 35,9 тыс. кв. м.

На участке площадью 0,05 га можно разместить объекты коммунального обслуживания, автосервис и паркинг. Их общая суммарная поэтажная площадь не должна превышать 548 кв. м.