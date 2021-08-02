РИАМО (РЕУТОВ) - 2 авг. В июле в подмосковном Реутове выявили более 3 тыс. пассажиров общественного транспорта без масок и вручили им индивидуальные средства защиты, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Наши волонтеры продолжают ежедневное дежурство на остановках транспорта. За июль проверили свыше 30 тысяч человек и раздали более 3 тысяч бесплатных масок тем, у кого их не было. Это - серьезный вклад в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекцией», - сказал Каторов.

Он пояснил, что Реутов является транзитной точкой для пассажиров, приезжающих в Москву на электричках. Ежедневно тысячи человек, передвигающиеся из Подмосковья в столицу, проходят через южную часть города от железнодорожной станции Реутово до станции метро «Новокосино», отправляются с конечных остановок наземного транспорта. Именно поэтому добровольцы взяли под контроль пункты посадки и высадки пассажиров, подземный тоннель станции электричек, входы и выходы метро. Они напоминают людям о необходимости соблюдения масочного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции, рассказывают о местах, где в Реутове можно сделать прививку.

«Призываю всех наших жителей не забывать о существующей опасности, пользоваться индивидуальными средствами защиты, а самое главное – своевременно сделать прививку!» - подытожил Каторов.

В Реутове на данный момент работают около 30 волонтеров. Помимо проверок соблюдения масочного режима, они доставляют продукты и лекарства тем, кто болеет ковидом, в жаркую погоду раздают прохожим воду.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- Еще 2821 пациент выздоровел после коронавируса в Москве. Всего в городе победили болезнь 1 366 386 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 508 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 596 больных. В Москве - 3 330.

- 24 тыс переболевших Covid‑19 москвичей сдали кровь для зараженных. С их помощью было заготовлено 18 т плазмы.

- Дефицит рабочих не повлиял на темпы строительства крупных объектов в Москве. Возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве оценили в 200 тыс. человек.

- Собянин назвал условие, по которому московские кафе могут вернуться к показателям 2019 г. Мэр подчеркнул, что бизнесу нужно давать возможность работать.

- Москва выбрала оптимальную модель ограничений для противостояния коронавирусу. Задача властей — сохранять баланс интересов и поддерживать хорошее самочувствие горожан.

- Собянин оценил возникший из‑за пандемии дефицит рабочей силы в Москве в 200 тыс человек. С дефицитом работников столкнулись сферы ЖКХ, услуг, торговли, строительства.

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.