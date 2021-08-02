РИАМО - 2 авг. Московский инновационный кластер продолжит принимать заявки на получение грантов на комплексные инновационные проекты до 1 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Победители в течение 3 лет получат грант на сумму не более 600 млн рублей. Однако размер финансовой компенсации не может превышать 200 млн рублей в год, а также сумму налогов, уплаченных в бюджет города, включая НДФЛ, в расчете за последние два года.

«Этот грант позволит инновационным компаниям запустить новые продукты, создать или модернизировать производство, получить новые технологии. Для многих такая финансовая поддержка позволит сделать рывок в развитии и выйти на качественно новый уровень», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что в столице видят большую заинтересованность компаний, поэтому срок приема заявок продлили.

Стать получателями гранта могут самостоятельные инновационные проекты организаций, а также индивидуальные предприниматели. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать компании, работающие над комплексным инновационным проектом в составе от двух до пяти участников.

Победителям конкурса могут возместить до 25% затрат, которые они понесли при реализации своих проектов. ​