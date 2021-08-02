РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 авг. В понедельник горячую воду отключили в домах на нескольких улицах Щелкова в связи с проведением работ на теплотрассе, все это делается в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщается странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

До 15:00 прекращена подача горячей воды на улицах: Комсомольская, в домах №№7/1, 7/2, 8, 8б, 9/11, 12/9, 10, 10а, 14, 16; Космодемьянская, в домах №№7, 12, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 21, 23; Полевая, в домах №№12а, 12б; Пролетарский проспект, в доме №11; Талсинская, в доме №2. Без воды также остались школа №2 и детский садик №63.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.​