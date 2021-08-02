РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах за июль составил 102%, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа замруководителя управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Евгений Заботин.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ в городском округе Люберцы по данным на 29 июля составил 102%. Из них текущий - 78%, остальное - задолженности», - сказал Заботин.

Он отметил, что за неделю в МосОблЕИРЦ поступило три обращения. Все они касались расчета платы за горячее водоснабжение.

Заботин пояснил, что доставка Единого платежного документа проходит в графике, часть уже доставили.