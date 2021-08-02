РИАМО - 2 авг. Пандемия коронавируса привела к дефициту рабочей силы в Москве, в пик пандемии город недосчитался 200 тыс. трудовых мигрантов, однако бизнес адаптируется к сложившейся ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, прошлым летом пришлось практически на 2 месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей. И они уехали. Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч двести, наверное. <...> Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти», — сказал Собянин в интервью РБК.

Он отметил, что с дефицитом работников столкнулись сферы ЖКХ, услуг, торговли, строительства.

«Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли», - подчеркнул Собянин.

Ранее в Москве зафиксировали возросший интерес девелоперов к строительству офисных и торговых помещений. Интерес вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.