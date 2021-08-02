РИАМО - 2 авг. Торговая сеть «Пятёрочка» запустила пилотный проект по продаже мелкогабаритной техники для дома и кухни марки SCARLETT. Бытовую электронику стоимостью до 1 тыс. рублей можно будет приобрести в 96 магазинах сети в Подмосковье, сообщает пресс-служба торговой сети.

Для покупателей представлены несколько видов мелкой бытовой техники: фен, весы кухонные и напольные, утюг, чайник, блендер. Приобрести данную технику можно за стоимость, которая не превышает 1 тыс. руб. Так, стоимость блендера составит около 800 рублей, а напольных и кухонных весов – около 700 рублей. Вся техника сертифицирована и продается с гарантией.

«Мы постоянно расширяем ассортимент торговой сети и стараемся максимально закрывать все потребности наших гостей в одном месте. Теперь мы даем возможность приобрести в магазине у дома не только продукты, но и технику для помощи в хозяйстве. Мы всегда тщательно выбираем партнеров, чтобы наше предложение соответствовало требованиям по качеству и дизайну и, конечно, оставалось доступным по цене», - сказал исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» Эмиль Багиров.

Ранее бытовая техника никогда не была представлена в ассортименте «Пятёрочки». В рамках пилотного проекта товары из категории «мелкая бытовая техника» будут доступны только в магазинах Подмосковья. Жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Истры, Химок, Мытищ, Солнечногорска, Дмитрова, Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи и нескольких других населенных пунктов смогут первыми приобрести технику для дома и кухни.