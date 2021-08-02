РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 авг. На минувшей неделе жители Люберец обращались с заявлениями в полицию 2 тыс. раз, сообщил на оперативном совещании в администрации округа в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 2 тыс. обращений от граждан. Возбуждено 31 уголовное дело, из них 30 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю произошло 124 ДТП, один человек пострадал. Кроме того, в аварии на Лыткаринском шоссе погибла семья из трех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.