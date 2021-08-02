РИАМО - 2 авг. Москва обладает очень устойчивой экономикой, связанной с услугами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью РБК Собянин ответил на вопрос, кто приносит Москве основные доходы.

«У нас ярко выраженных нет лидеров. В Москве диверсифицированная экономика. Все понемножку», — сказал Собянин.

Он отметил, что поступления в городской бюджет от нефтяников составляют 4-5%, промышленность дает около 7%.

«А в основном московские доходы — это финансы, услуги, торговля, инновационный бизнес, экспорт», — уточнил мэр.

По словам Собянина, столичные власти направили около 100 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.