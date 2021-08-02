РИАМО - 2 авг. Стала доступна регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, которое пройдет в столице с 17 по 19 сентября 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие могут совершеннолетние граждане, зарегистрированные в Москве. Для это потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Подтверждение личности участника электронного голосования проходит через ввод кода из СМС. Его можно запросить, нажав кнопку «Запросить код подтверждения», расположенную после формы.

Затем заявление будет отправлено в ЦИК России. После завершения проверки москвич получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте.

В случае отказа в сообщении будет указана причина, после исправления неточностей, можно повторить попытку. Регистрация на электронное голосование закроется 13 сентября.​