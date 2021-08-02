РИАМО - 2 авг. Москва достойно справляется с пандемией Covid-19 и может служить примером для других городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

Он отметил, что в этом заслуга не только системы здравоохранения, но и остальных городских служб. К примеру, благодаря строительному комплексу в городе получилось быстро перепрофилировать стационары и открыть новые ковидные госпитали.

«Если бы не было строительного комплекса, мы никакого Вороновского бы не построили, Коммунарку бы не построили. Если бы не было экономического комплекса, мы бы не обеспечили огромные объемы закупок санитарных масок, халатов и прочего», — пояснил Собянин.

Благодаря улучшению ситуации с распространением коронавируса в Москве начали сворачивать койки для Covid-больных. Также отменено требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах. Улучшению эпидситуации способствовала массовая вакцинация и другие профилактические меры.