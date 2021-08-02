РИАМО - 2 авг. Москва и Московская область проведут инвентаризацию имущества, которое находится на территории области и принадлежит столице и наоборот. В результате совместной работы будут определены объекты, которые регионы передадут в собственность друг друга для более эффективного использования в интересах жителей. Для этого регионы заключили соответствующее соглашение о взаимодействии, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках заключенного соглашения планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность», – сообщил Владимир Ефимов.

Соглашение о взаимодействии правительства Москвы и правительства Московской области подписали руководитель департамента городского имущества Максим Гаман и министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.