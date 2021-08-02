РИАМО - 2 авг. В ближайшее время из-за эпидобстановки в Москве не будут проводить никаких фестивалей, при этом горожан ждут на ярмарках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — сказал Собянин в интервью РБК.

Ранее Собянин сообщил, что в столице улучшается ситуация с коронавирусом, это позволяет сворачивать ковидные койки.

Благодаря улучшению эпидобстановки в городе отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах.

В Москве продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.

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2 АВГУСТА

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.