РИАМО - 2 авг. В ближайшее время из-за эпидобстановки в Москве не будут проводить никаких фестивалей, при этом горожан ждут на ярмарках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — сказал Собянин в интервью РБК.
Ранее Собянин сообщил, что в столице улучшается ситуация с коронавирусом, это позволяет сворачивать ковидные койки.
Благодаря улучшению эпидобстановки в городе отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах.
В Москве продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.
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2 АВГУСТА
- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:
- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.
- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.
- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.
- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.
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