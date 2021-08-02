РИАМО - 2 авг. Щербинский лифтостроительный завод начал оснащать выпускаемые лифты системой бесконтактного управления. Нововведение позволяет заранее вызвать кабину, не нажимая кнопок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, нововведение опробовали в одной из городских многоэтажек, сейчас Щербинский лифтостроительный завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой.
В лифте установлен специальный контроллер, который принимает сигнал от мобильного телефона. Для этого на смартфон необходимо установить приложение SmartAirkey, далее следует указать нужный этаж и расстояние от пользователя до подъемника. Система сама вызовет лифт для пользователя. Контроллер использует технологию Bluetooth.
«Предприятие применяет цифровые технологии не только в своей продукции, но и на самом производстве. В начале прошлого года Щербинский лифтостроительный завод начал процесс глубокой модернизации и автоматизации производственных процессов. Система мониторинга позволяет анализировать данные о работе станков и другой техники в режиме реального времени, точно и оперативно управлять производственным процессом», — добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Щербинский лифтостроительный завод работает с 1943 года. Это один из крупнейших в России производителей грузовых и пассажирских лифтов.
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