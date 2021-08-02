РИАМО - 2 авг. Щербинский лифтостроительный завод начал оснащать выпускаемые лифты системой бесконтактного управления. Нововведение позволяет заранее вызвать кабину, не нажимая кнопок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве работает четыре производителя лифтов. По итогам прошлого года они выпустили 15,4 тыс. подъемников, а это на 10,6% больше, чем в 2019 году. В их числе Щербинский лифтостроительный завод, который делает упор в работе на внедрение новых технологий. Так, компания оснастила лифты собственного производства системами бесконтактного управления», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, нововведение опробовали в одной из городских многоэтажек, сейчас Щербинский лифтостроительный завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой.

В лифте установлен специальный контроллер, который принимает сигнал от мобильного телефона. Для этого на смартфон необходимо установить приложение SmartAirkey, далее следует указать нужный этаж и расстояние от пользователя до подъемника. Система сама вызовет лифт для пользователя. Контроллер использует технологию Bluetooth.

«Предприятие применяет цифровые технологии не только в своей продукции, но и на самом производстве. В начале прошлого года Щербинский лифтостроительный завод начал процесс глубокой модернизации и автоматизации производственных процессов. Система мониторинга позволяет анализировать данные о работе станков и другой техники в режиме реального времени, точно и оперативно управлять производственным процессом», — добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Щербинский лифтостроительный завод работает с 1943 года. Это один из крупнейших в России производителей грузовых и пассажирских лифтов.