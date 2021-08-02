РИАМО - 2 авг. В Московском зоопарке вылупились 4 птенца полярных сов, которые занесены в Международную Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данный вид относится к категории «уязвимый». Популяция этих птиц насчитывает около 20 тыс. особей, с каждым годом их становится меньше.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, брачный сезон у полярных сов проходит зимой. В феврале у пары сов в зоопарке начались ухаживания.

«Весной, когда снег стаял, совы выкопали в земле ямку для гнезда. Пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу, а также защищал подругу, если чувствовал опасность. В этот важный для них период жизни орнитологи старались не заходить в вольер без надобности», — добавила Акулова.

Сейчас специалисты зоопарка наблюдают за развитием птенцов. После первого ветеринарного осмотра орнитологи пришли к выводу, что все совята здоровы.

Когда птенцы вырастут, их перевезут в ведущие российские или зарубежные зоопарки для поддержания резервной популяции полярных сов.​