РИАМО - 2 авг. В Московском зоопарке вылупились 4 птенца полярных сов, которые занесены в Международную Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Данный вид относится к категории «уязвимый». Популяция этих птиц насчитывает около 20 тыс. особей, с каждым годом их становится меньше.
Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, брачный сезон у полярных сов проходит зимой. В феврале у пары сов в зоопарке начались ухаживания.
Сейчас специалисты зоопарка наблюдают за развитием птенцов. После первого ветеринарного осмотра орнитологи пришли к выводу, что все совята здоровы.
Когда птенцы вырастут, их перевезут в ведущие российские или зарубежные зоопарки для поддержания резервной популяции полярных сов.
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