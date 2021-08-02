РИАМО - 2 авг. Столичные власти направили около 100 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. Поддержка оказывалась в виде прямых выплат, налоговых преференций и в других форматах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например, для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», — сказал Собянин в интервью РБК.

Он добавил, что введение на 3 недели обязательного входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что горожане стали больше вакцинироваться. При этом контактировать друг с другом люди стали меньше, число заражений снизилось. За время действия QR-кодов заболеваемость в городе уменьшилась вдвое.

Ранее из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. При этом маски остаются обязательными.

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2 АВГУСТА

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.