РИАМО - 2 авг. Столичные дети пойдут в школу 1 сентября, удаленное обучение для школьников вводить не собираются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы никакой удаленки не планируем», — сказал Собянин в интервью РБК.
Из-за пандемии коронавируса прошлый учебный год в Москве проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой. К примеру, школьники старших классов учились в удаленном режиме с середины октября по 17 января.
Сейчас ситуация с коронавирусом в городе улучшилась. Так, отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах. После долгого перерыва в парках возобновились занятия в рамках акции «Спортивные выходные».
Победить коронавирус поможет массовая вакцинация. В Москве прививки делают в поликлиниках и выездных пунктах, расположенных в популярных общественных местах.
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2 АВГУСТА
- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:
- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.
- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.
- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.
- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.
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