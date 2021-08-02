РИАМО - 2 авг. Столичные дети пойдут в школу 1 сентября, удаленное обучение для школьников вводить не собираются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы никакой удаленки не планируем», — сказал Собянин в интервью РБК.

Из-за пандемии коронавируса прошлый учебный год в Москве проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой. К примеру, школьники старших классов учились в удаленном режиме с середины октября по 17 января.

Сейчас ситуация с коронавирусом в городе улучшилась. Так, отменено обязательное ношение перчаток в общественных местах. После долгого перерыва в парках возобновились занятия в рамках акции «Спортивные выходные».

Победить коронавирус поможет массовая вакцинация. В Москве прививки делают в поликлиниках и выездных пунктах, расположенных в популярных общественных местах.

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2 АВГУСТА

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.