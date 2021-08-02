РИАМО - 2 авг. Загруженность столичных дорог составляет 2 балла из 10 возможных, вечером дорожная ситуация может ухудшиться до 7 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободное движение на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе и Кутузовском проспекте.

В понедельник в Москве ожидается жаркая погода. Специалисты рекомендуют пить больше воды и избегать открытого солнца. К концу дня прогнозируется кратковременный дождь с грозой.