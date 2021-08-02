РИАМО - 2 авг. По предварительным подсчетам, пандемия новой коронавирусной инфекции стоила Москве более 600 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы недополучили 200-250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал Собянин в интервью РБК.
По его мнению, Covid-19 в меньшей степени влияет на экономику.
Ранее из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. При этом маски остаются обязательными.
Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации. В Москве сделать прививку можно в поликлиниках или выездных пунктах вакцинации в популярных общественных местах.
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2 АВГУСТА
- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:
- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.
- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.
- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.
- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.
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