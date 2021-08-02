РИАМО - 2 авг. По предварительным подсчетам, пандемия новой коронавирусной инфекции стоила Москве более 600 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы недополучили 200-250 млрд руб. доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — сказал Собянин в интервью РБК.

По его мнению, Covid-19 в меньшей степени влияет на экономику.

«Для всех нас это главная тема — политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», — пояснил Собянин.

Ранее из-за стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. При этом маски остаются обязательными.

Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации. В Москве сделать прививку можно в поликлиниках или выездных пунктах вакцинации в популярных общественных местах.

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Текстовая трансляция

2 АВГУСТА

- Собянин оценил работу столичных властей по борьбе с пандемией:

«Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?», — сказал Собянин в интервью РБК.

- Столичные власти пока не планируют проводить фестивали. При этом в городе будут работать сезонные ярмарки.

- Москва направила около 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию. В случае необходимости действие мер поддержки продлевают.

- В Москве не планируют вводить удаленное обучение школьников с 1 сентября. Прошлый учебный год в столице проходил с дополнительными каникулами и дистанционкой.

- Пандемия Covid‑19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей. Достичь победы над пандемией можно только с помощью вакцинации.