РИАМО - 2 авг. Днем 2 августа в Москве ожидается жара, столбики термометров могут подняться до 30 градусов, в такую погоду следует пить больше воды и не находиться под открытым солнцем, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Также в такую погоду рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор. В такие жаркие дни не стоит пользоваться открытым огнем, так как это может привести к пожару.

При жаре следует передвигаться не спеша, рекомендуется чаще находиться в тени.

Симптомами перегревания являются покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.

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