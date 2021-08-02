РИАМО - 2 авг. В понедельник погода в Московском регионе будет жаркой, к концу дня ожидается кратковременный дождь с грозой, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура в столице составит от +28 до +30 градусов, в Подмосковье - от +26 до +31 градуса. Температура окажется выше климатической нормы более чем на 4 градуса. Скорость порывов ветра может достигать 17 м/с.

Кроме того, в столичном регионе в понедельник ожидается пониженное атмосферное давление, дефицит кислорода в воздухе и высокая влажность.

По словам специалистов, такие погодные условия могут ухудшить самочувствие не только метеозависимых людей, но и тех, кто недавно перенес бронхолегочные заболевания.

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