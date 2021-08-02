РИАМО - 2 авг. Житель Московской области вел переписку под видом несовершеннолетней пользовательницы Instagram с 12-летней девочкой из Вологды. После он увез ее в Подмосковье, сообщается на сайте ГСУ СК России по Вологодской области.

В ходе переписки они договорились встретиться в ближайшее время. 30 июля на встречу с девочкой прибыл взрослый житель Подмосковья. Он представился родственником ее знакомой из соцсети. По его словам, он планировал организовать встречу девочек в Москве и поэтому приехал в Вологду. В результате чего ребенок был введен в заблуждение и не поставил своих родителей в известность. Девочку перевезли в Подмосковье.

После было установлено место нахождения девочки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемый в данном преступлении был задержан. С ним проводятся следственные действия, устанавливаются возможные соучастники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».