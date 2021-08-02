РИАМО - 2 авг. Необходимо обеспечить качественные и надежные жилищно-коммунальные услуги по доступной цене, удобные и понятные сервисы, долгосрочные и прозрачные правила для бизнеса в ЖКХ, отметил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Модерировавший стратегическую сессию Сергей Пахомов отметил, что сфера ЖКХ традиционно является одной из самых чувствительных и важных сфер. По этому направлению всегда поступает большое количество вопросов от жителей региона.

«В 2016 году жители перед нами поставили очень много задач в сфере ЖКХ. К сегодняшнему дню почти все они решены. Но время не стоит на месте и сегодня граждане задают новые вопросы, зачастую более сложные. Наша задача: найти ответы и обеспечить населению качественные и надежные услуги ЖКХ по доступной цене», - сказал Пахомов.

Депутат ГД сообщил, что за прошедшие 5 лет удалось добиться перелома в двух самых непростых направлениях: обманутые дольщики и аварийное жилье.

«Еще 7-10 лет назад обманутые дольщики были острейшей проблемой, их насчитывалось 87 тыс. Сейчас – не более 20 тыс., и в ближайшие годы не останется совсем. Губернатор поставил задачу, чтобы к 2023 году само понятие «обманутый дольщик» исчезло навсегда. Что касается второй проблемы – аварийного жилья – то работа здесь ведется с опережением, на старте проект реновации, который поможет решить вопрос быстрее», - рассказал Пахомов.

Он добавил, что по указанным проблемам от граждан поступает «значительное количество предложений и инициатив».

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Мособлдумы Игорь Коханый рассказал, что ему поступает очень много вопросов по благоустройству.

«Считаю необходимым отразить это в партийной программе. Тем более в этом направлении ведется большая работа – в 2016 году в регионе было благоустроено примерно 1 тысяча дворов, а в этом году уже более 5 тысяч. Также надо рассказать в программе о мероприятиях по ремонту подъездов, городскому освещению и чистой воде», - предложил Коханый.

Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Абросимова обратила внимание коллег на необходимость включения в программу пункта об активном вовлечении жителей в управление жилищно-коммунальным хозяйством.

«У «Единой России» есть все инструменты для этого, в первую очередь партийные проекты «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя». Чем активнее жители будут взаимодействовать с властью, управляющими компаниями, тем быстрее и качественней будут решаться проблемы», - подчеркнула Наталья Абросимова.

С ней согласилась член координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» Елена Андреева.

«Практика показывает, что там, где в процессах выработки решений участвуют жители, быстрее решаются вопросы, намного меньше проблем возникает впоследствии», - сказала Елена Андреева.

Итоги стратегической сессии будут обобщены, изучены и учтены при составлении партийной программы.