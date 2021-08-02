РИАМО - 2 авг. Необходимо обеспечить качественные и надежные жилищно-коммунальные услуги по доступной цене, удобные и понятные сервисы, долгосрочные и прозрачные правила для бизнеса в ЖКХ, отметил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.
Модерировавший стратегическую сессию Сергей Пахомов отметил, что сфера ЖКХ традиционно является одной из самых чувствительных и важных сфер. По этому направлению всегда поступает большое количество вопросов от жителей региона.
«В 2016 году жители перед нами поставили очень много задач в сфере ЖКХ. К сегодняшнему дню почти все они решены. Но время не стоит на месте и сегодня граждане задают новые вопросы, зачастую более сложные. Наша задача: найти ответы и обеспечить населению качественные и надежные услуги ЖКХ по доступной цене», - сказал Пахомов.
Депутат ГД сообщил, что за прошедшие 5 лет удалось добиться перелома в двух самых непростых направлениях: обманутые дольщики и аварийное жилье.
Он добавил, что по указанным проблемам от граждан поступает «значительное количество предложений и инициатив».
Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Мособлдумы Игорь Коханый рассказал, что ему поступает очень много вопросов по благоустройству.
«Считаю необходимым отразить это в партийной программе. Тем более в этом направлении ведется большая работа – в 2016 году в регионе было благоустроено примерно 1 тысяча дворов, а в этом году уже более 5 тысяч. Также надо рассказать в программе о мероприятиях по ремонту подъездов, городскому освещению и чистой воде», - предложил Коханый.
Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Абросимова обратила внимание коллег на необходимость включения в программу пункта об активном вовлечении жителей в управление жилищно-коммунальным хозяйством.
С ней согласилась член координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» Елена Андреева.
«Практика показывает, что там, где в процессах выработки решений участвуют жители, быстрее решаются вопросы, намного меньше проблем возникает впоследствии», - сказала Елена Андреева.
Итоги стратегической сессии будут обобщены, изучены и учтены при составлении партийной программы.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии