РИАМО - 2 авг. В Московской области со 2 по 13 августа жители могут получить консультации по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Специалисты на горячей линии расскажут о нормативных требованиях к плодоовощной продукции, рекомендациях по выбору данных продуктов, срокам годности. Также можно получить рекомендации по правильному питанию.

Еще можно узнать, куда писать обращение потребителю, если он нашел некачественный или просроченный товар в магазине.

Консультировать жителей области будут по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, телефонам горячей линии подмосковного управления: 8-800-550-04-36, 8-498-684-48-11 или территориальных отделов и филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».​