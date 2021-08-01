РИАМО - 1 авг. На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском округе состоялась торжественная церемония открытия Сквера военных инженеров, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Новый сквер находится в центральной части парка – напротив входной группы «Б» конгрессно-выставочного центра. Он занимает площадь порядка 5 га.

Скульптурные композиции сквера посвящены самым ярким страницам истории инженерных войск. В начале сквера расположены скульптуры в честь создания данного рода войск Петром I в 1701 году. Героизму саперов Севастопольской обороны 1854-1855 годов посвящена вторая тематическая площадка.

Афганской войне посвящена скульптурная композиция, изображающая минно-разыскной расчет в составе вожатого и собаки.

Есть скульптура, посещенная современной истории войск. Она показывает работу при разминировании городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор в Сирии.