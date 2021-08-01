РИАМО - 1 авг. В Красногорском местном отделении ЛДПР состоялось первое собрание Молодежной организации г.о. Красногорск, на котором был сформирован ее состав и определены направления деятельности, сообщается на сайте регионального отделения партии.

На повестке дня стояли вопросы избрания руководителя организации, его заместителей, положения, регулирующего деятельность организации, ее логотипа, а также определена работа по предстоящим выборам.

Руководителем организации общим собранием избрана Саакян Марианна Оганесовна - член партии ЛДПР с 2018 года, выпускница Красногорского колледжа с присвоенной квалификацией «Юрист», студентка Московской международной академии по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Логотипом организации утвержден круг синего цвета, обрамленный белой полосой с синей окантовкой и надписью синего цвета «Молодежная организация ЛДПР городского округа Красногорск». Внутри круга по центру находится изображение сокола коричневого цвета с распростертыми крыльями. Сокол возвышается над трехгорьем красного цвета, ассоциирующегося с Красной Горкой - историческим названием городского округа Красногорск, и восходящим за ним солнцем. Под трехгорьем, вдоль окантовки по обе стороны располагаются колосья золотистого цвета. По центру над соколом расположено краткое наименование партии «ЛДПР» буквами желтого цвета.

Задачи Молодежной организации ЛДПР Красногорска заключаются в формировании политического мнения молодежи, содействии в проявлении своих талантов и реализации проектов активной молодежи.