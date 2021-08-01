РИАМО - 1 авг. Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы, член фракции КПРФ Александр Наумов провел прием жителей Подольска по волнующим их вопросам. Об этом сообщается на сайте Московского областного объединения КПРФ.

Также во встрече с жителями принимала участие депутат Подольского горсовета Татьяна Никитас.

К депутату обратилась жительница Подольска, ветеран труда по вопросу зубопротезирования. В очереди она 434, деньги на бесплатное зубопротезирование в этом году выделены только на 42 человек. Согласно очереди, ветеран только через 10 лет сможет получить данную услугу. С этой проблемой она обратилась к Наумову.

Пришли на встречу и жители, которые не могут купить себе продукты, так как получают 13-14 тыс. пенсию и зарплату, а много денег у них уходит на лечение и оплату ЖКУ.

Наумов оказал материальную помощь жителям Подольска в рамках депутатских полномочий. Все вопросы и проблемы взяты под депутатский контроль.