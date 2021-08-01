РИАМО - 1 авг. Юрист Дмитрий Железняк пояснил, что ограничить выезд из страны жителям РФ с 1 октября смогут, если долг превышает 30 тыс. рублей, но есть и исключения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Казалось бы, где связь между официальным долгом и поездкой за границу? Однако, согласно российскому законодательству, судебный пристав, если у гражданина имеется задолженность, может ограничить ему выезд из страны, передав погранслужбе информацию о должнике. Но стоит уточнить, что это временное ограничение: пока человек не расплатится», — сказал Железняк.

Он подчеркнул, что данное ограничение касается и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей.

Иногда должник узнает о запрете на выезд из страны только при проходе пограничного контроля.

«На сегодняшний день запретить выезд могут и при долге от 10 тыс. рублей. С 1 октября выезд запретят, только если по исполнительным листам проходит 30 тыс. или больше. Но есть исключения», — уточнил юрист.

По его словам, если есть долги по алиментам, за вред имуществу или здоровью, моральный вред, действует лимит — 10 тыс. рублей.

«Это означает, что с долгами перед налоговой, Госавтоинспекцией и энергослужбой на сумму, превышающую 10 тыс. рублей, за пределы страны вы сможете выехать. Но с таким же долгом перед соседом, которому вы залили квартиру, испортив имущество, или бывшей супругой, которой не выплатили алименты, Россию покинуть вам никто не позволит», — отметил специалист.

Он пояснил, что ограничение на выезд человеку накладывают по распоряжению судебного пристава или после обращения заявителя (налоговой службы, бывшей супруги или банка).