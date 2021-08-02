РИАМО - 2 авг. С понедельника в России перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций сферы культуры, сообщается на сайте Госдумы.

Данные изменения коснуться библиотек, архивов, музеев и иных культурных объектов страны. Эти учреждения должны будут уплатить налог на прибыль за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года.

Кроме того, организации сферы культуры РФ освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за прошлый и текущий годы.

Физические лица, которые не являются налоговыми резидентами России, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов страны и муниципальных ценных бумаг.

Российские регионы теперь также могут установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.​