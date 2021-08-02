РИАМО - 2 авг. Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в столице в понедельник.

День ВДВ отмечается в РФ ежегодно 2 августа. В 2021 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 91 год.

В главном храме Воздушно-десантных войск – Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках в Москве состоится праздничная литургия. В мероприятии примут участие командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков, ветераны войск, представители общественных организаций.

Также праздничные мероприятия в честь Ильина дня проведут на Красной площади и на площади Васильевского спуска.

В понедельник вход с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет закрыт для посетителей.

На всех мероприятиях в честь Дня ВДВ предусмотрены меры по предотвращению распространения Covid-19.