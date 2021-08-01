РИАМО - 1 авг. В Подмосковье и столице с 09:00 до 21:00 2 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Орловской, Брянской, Смоленской и Тверской областях Центрального федерального округа.

В Московском регионе 2 августа прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Местами ожидается гроза. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/c.

Температура ночью будет в районе плюс 15-17 градусов, днем – от плюс 27 до плюс 29 градусов.

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