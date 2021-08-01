РИАМО - 1 авг. Врач-педиатр Евгений Комаровский перед началом учебного года дал несколько советов о том, как не допустить распространения коронавируса в школах, сообщает Nation News.

Планируется, что занятия в российских школах с 1 сентября будут проходить очно.

Учителям врач настоятельно рекомендовал сделать прививку. По мнению специалиста, такой шаг положительно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, а также подтолкнет школьников и их родителей к вакцинации.

Еще стоит уделить внимание вентиляции помещений. В воздухе нарастает концентрация бактерий и вирусов, поэтому регулярное проветривание поможет избежать заражения.

Также врач посоветовал родителям установить в школьных классах термометры и гидрометры, чтобы отслеживать температуру и влажность воздуха в течение учебного дня.

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1 АВГУСТА

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- Еще 3475 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 487 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 22 804 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 658 больных. В Москве - 2 484.

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