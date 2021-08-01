РИАМО - 1 авг. Вечером в воскресенье в 4 аэропортах столицы и Подмосковья отменили и задержали 42 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове по 4 рейса задержаны и отменены. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, еще 2 отменены. В аэропорту Домодедово задержаны 20 рейсов, 5 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан 1 рейс, еще 1 отменен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.